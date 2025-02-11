«Защитники Отечества» с нотариусами обсудили вопросы поддержки ветеранов СВО в Татарстане

На площадке Общественной палаты РФ состоялся круглый стол «Нотариат России на службе Отечества». На мероприятии присутствовали представители Федеральной нотариальной палаты, а также члены фонда «Защитники Отечества».

Исполнительный директор фонда Юрий Хабров выразил благодарность российским нотариусам за их помощь ветеранам СВО и их семьям в юридических вопросах. Он подчеркнул, что сейчас ветераны СВО и их семьи освобождены от уплаты регионального нотариального тарифа за совершение наиболее востребованных и социально значимых нотариальных действий.

Президент Федеральной нотариальной палаты РФ Константин Корсик добавил, что с первых дней СВО нотариаты принимают меры по поддержке, включая льготы на нотариальные услуги.

На круглом столе также обсуждались успешные региональные примеры сотрудничества филиалов фонда «Защитники Отечества» и нотариальных палат. Татарстанский филиал фонда поделился своим опытом.

«Более 2,5 тысяч запросов на юридическую помощь поступило в татарстанский филиал фонда с начала работы. Большинство из них решены положительно. Отмечу, что на базе филиала фонда на постоянной основе в формате ежемесячных приемов проводится консультирование нотариусами ветеранов боевых действий, уволенных с военной службы, членов семей погибших участников специальной военной операции. Также практикуется выездная форма приемов в военный госпиталь Казани», – рассказала заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Татьяна Закирова.

Участниками круглого стола также были обозначены важные темы, одна из которых касается проблемы получения наследства семей погибших участников СВО из-за расхождений в датах смерти и выдачи свидетельств. На рассмотрении в Госдуме находится законопроект для решения этой задачи.

Также обсуждались изменения в законодательстве, касающиеся использования автомобилей супругами погибших СВО, а также упрощение процедуры для признания пропавших без вести.

Кроме того, фонд совместно с Минобороны и Федеральной нотариальной палатой разработал типовую форму свидетельства очевидца. Документ необходим для подтверждения участия в специальной военной операции сотрудников содействующей организации (ЧВК), что позволяет получить удостоверение ветерана боевых действий и положенные меры поддержки. Так, в Нурлате социальные координаторы помогли найти свидетелей и оформить свидетельские показания у нотариуса. В итоге у двоих ветеранов ЧВК «Вагнер» появилась надежда на получение удостоверения ветерана боевых действий и оформление положенных льгот.