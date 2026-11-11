«Защитники Отечества» рассказали, как увековечивают память героев СВО

В фонде «Защитники Отечества» рассказали, какие меры предпринимаются, чтобы увековечить память героев СВО.

«Сохранение памяти о подвигах героев – одно из важнейших направлений работы Государственного фонда «Защитники Отечества». События специальной военной операции становятся частью новейшей истории России, а мужество и самоотверженность наших защитников служат примером преданности Отечеству. Проводя патриотические мероприятия и конкурсы, мы стремимся сохранить правду об этих событиях и передать ее подрастающему поколению», – рассказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Так, филиал фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан проводит большую совместную работу с общественными организациями, органами исполнительной власти и местными жителями. Например, в муниципальных районах республики создают Аллеи Славы, музейные экспозиции под открытым небом и памятные обелиски. К 2026 году в Татарстане было открыто более 1800 памятников, посвященных павшим Героям СВО.

Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан

Отдельное внимание уделяется торжественным мероприятиям – митингам, церемониям, возложениям цветов, вручениям наград семьям погибших бойцов. Кроме того, в муниципальных районах Татарстана организуются и становятся доброй традицией спортивные соревнования, посвященные памяти погибших на СВО земляков: мини-футбол в Тетюшском районе, хоккей – в Балтасинском, баскетбол – в Алькеевском, бокс – в Лениногорском, парусный спорт – в Зеленодольском. С 2023 года фонд провел более 700 подобных турниров.

Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан

Немалое значение имеют и образовательные инициативы. В школах проводят уроки мужества с участием ветеранов спецоперации, экскурсии к знаковым местам, организуют школьные музеи и залы боевой славы. Одна из главных просветительских инициатив филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ – проект «Патриотизм в действии: диалог поколений». Уже более 600 раз ветераны СВО встречались с молодежью для неформального разговора о долге и чести. Для детей и подростков это становится настоящим уроком истории, который помогает почувствовать сопричастность к подвигам защитников.

Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан

Фонд поддерживает и творческие проекты. При поддержке регионального филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане прошел художественный фестиваль «Мой папа – Герой!», на котором дети под руководством профессиональных художников писали портреты своих отцов. Лучшие работы показали на выставке и 150 юных художников получили возможность поделиться подвигами своих Защитников.

Фонд активно формирует онлайн-архивы и базы данных с историями участников СВО, выпускает документальные фильмы и видеопроекты и ведет работу в медиапространстве. Совместно с Госкомитетом РТ по архивному делу также ведется работа по сохранению личных документов, фотографий, писем и наград бойцов. На базе собранных документов запущен «Устный центр истории» для записи интервью с ветеранами и их близкими, а также готовится электронный сборник «Татарстанцы – Герои специальной военной операции».

Кроме того, боец СВО с позывным «Автор» уже выпустил три книги, посвященные героям спецоперации и готовит к изданию новый сборник историй. Его рассказ «СВОИ» стал призером всероссийского конкурса «Памяти героев верны!».

Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан

Филиал фонда «Защитники Отечества» развивает и собственные медиапроекты. Совместно с «Радио Татарстан» выпускается серия подкастов «Ветераны СВО: Путь к Себе» – в каждом выпуске участники спецоперации откровенно говорят о своей жизни после службы. С агентством «Татар-информ» реализуется цикл материалов «Назад в мирную жизнь» – уже опубликовано более 50 интервью с ветеранами, в которых звучат их личные истории возвращения. Совместно с телеканалом ВГТРК-Татарстан создается цикл документальных видео «Герои», ключевая особенность которого – реконструкция эпизодов подвигов участников СВО с помощью искусственного интеллекта.