«Защитники Отечества» проведут соревнования по лазертагу для бойцов СВО и детей-сирот

Завтра, 15 апреля, впервые в республике пройдут соревнования по лазертагу для ветеранов СВО и детей-сирот. Организаторами мероприятия выступили филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан, Благотворительный фонд «Ният» и спортивный клуб «Взвод».

Соревнования направлены на физическую реабилитацию и социальную адаптацию бойцов СВО, а также на популяризацию патриотизма и активного образа жизни среди молодежи, что соответствуют целям Государственной программы «Спорт России».

Несмотря на то, что на игровой площадке в березовом лесу 20 ветеранов СВО и 20 детей-сирот, подопечных Благотворительного фонда «Ният», будут соревноваться между собой, такое мероприятие позволит укрепить связь между поколениями.

Дата: 15.04.2026

Место: Казань, ул. Ново-Давликеевская, 2А.

Время: 14:00 – экскурсия по центру «Воин», торжественная церемония открытия в 15:00