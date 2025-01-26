Защитника ХК «Сибирь» оштрафовали за неприличный жест, показанный на матче с «Ак Барсом»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) применила штрафные санкции к защитнику ХК «Сибирь» Тимуру Ахиярову за неподобающий жест, который он продемонстрировал после победы над командой «Ак Барс» в Казани. Информация об этом была опубликована пресс-службой лиги.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника „Сибири” Тимура Ахиярова наказание по пункту 1.32. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении. Согласно этой статье дисциплинарного регламента КХЛ, размер штрафа может варьироваться от 100 до 500 тысяч рублей.

Матч между командами «Ак Барс» и «Сибирь» состоялся 24 января. Игра завершилась победой новосибирского клуба со счетом 1:0. По окончании матча защитник «Сибири» продемонстрировал болельщикам «Ак Барса» цифры 1 и 0, а затем показал неприличный жест.