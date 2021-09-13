Защитника «Рубина» увезла скорая помощь

Защитника казанского «Рубина» Илью Самошникова после сегодняшнего домашнего матча 7-го тура РПЛ против «Урала» (4:0) увезли на скорой помощи, сообщает ТАСС.

Самошников наряду с голкипером Александром Дюпиным и защитником Георгием Зотовым был сегодня в числе игроков «Рубина» с российскими паспортами, остальные были легионерами. «Рубин» разгромил екатеринбургский «Урал» со счетом 4:0 благодаря хет-трику дебютанта казанцев — датского полузащитника Андерса Дрейера. Самошников получил травму на 78-й минуте, футболиста увели с поля под руки.

Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции не стал конкретизировать характер повреждения Самошникова.

В нынешнем сезоне 23-летний Самошников провел восемь матчей в разных турнирах и забил один гол.