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13 сентября 2021  22:56
Cергей Гаврилов

Защитника «Рубина» увезла скорая помощь

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Защитника казанского «Рубина» Илью Самошникова после сегодняшнего домашнего матча 7-го тура РПЛ против «Урала» (4:0) увезли на скорой помощи, сообщает ТАСС.

Самошников наряду с голкипером Александром Дюпиным и защитником Георгием Зотовым был сегодня в числе игроков «Рубина» с российскими паспортами, остальные были легионерами. «Рубин» разгромил екатеринбургский «Урал» со счетом 4:0 благодаря хет-трику дебютанта казанцев — датского полузащитника Андерса Дрейера. Самошников получил травму на 78-й минуте, футболиста увели с поля под руки.

Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции не стал конкретизировать характер повреждения Самошникова.

В нынешнем сезоне 23-летний Самошников провел восемь матчей в разных турнирах и забил один гол.

#фк рубин
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