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На главную ТИ-Спорт 25 июня 2025 18:56

Защитник Журавлев продлил контракт с «Ак Барсом» на два года

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Защитник Журавлев продлил контракт с «Ак Барсом» на два года
Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев принял квалификационное предложение казанской команды. Об этом сообщает пресс-служба «барсов».

В прошлом сезоне Журавлев отыграл 55 матчей в регулярном чемпионате, где отдал шесть передач. В плей-офф Кубка Гагарина же Даниил провел только одну игру.

Напомним, Журавлев играл за молодежный клуб «Ирбис» и команду ВХЛ «Барс». За «Ак Барс» Даниил начал выступать в 2019-м году. В 2022-м защитник играл за клуб АХЛ «Колорадо». С 2022 Журавлев играет за «барсов».

В минувшем сезоне «Ак Барс» финишировал пятым в таблице Восточной конференции КХЛ. В первом раунде команда Анвара Гатиятулина победила «Автомобилист» (4-3), а во втором вылетела от московского «Динамо» (2-4).

#данил журавлев #хоккей #ХК Ак барс #спорт #кхл
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