Защитник «Зенита» перешел в «Урал»

Фото: fc-ural.ru

Защитник «Зенита» Матвей Бардачев перешел в «Урал» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «шмелей».

«Молодой защитник, права на которого принадлежат «Зениту», уже был в нашей главной команде, за которую успел провести шесть официальных матчей. Матвей возвращается в наш клуб вновь на правах аренды. Отметим, что 29 июня он сыграл за основной состав «Зенита» в товарищеском матче против сербской «Црвены Звезды».

Матвей уже присоединился к тренировочному процессу команды Мирослава Ромащенко. Желаем ему отсутствия травм и стабильной игры за «Урал»!» – говорится в сообщении пресс-службы.

Бардачев играл за «Зенит-2» в 2024 году. Во Второй лиге Б Матвей сыграл в трех матчах.

Напомним, «Урал» финишировал на четвертом месте в таблице Первой лиги сезона 2024/25. В стыковых матчах за право выступать в РПЛ екатеринбуржцы уступили «Ахмату» (2:1, 0:2).

«Зенит» же стал втором в таблице РПЛ с 66 очками. Чемпионом впервые в истории стал «Краснодар» с 67 баллами.