Защитник «Вашингтона» Орлов о переходе Радулова в «Ак Барс»: «Это успешный ход для всех»

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов прокомментировал переход Александра Радулова в «Ак Барс», а также оценил перспективы 35-летнего хоккеиста в казанском клубе.

«Все знают, что Радулов — очень гиперактивный человек. И это знаковая фигура для нашего хоккея. Особенно если посмотреть, сколько он сделал для нашего спорта. Саша всегда показывал очень хорошие результаты в КХЛ. Поэтому я не думаю, что он будет плохо играть. Да, у него в «Далласе» пошли травмы, но всегда бывают неудачные сезоны. Тем более "Ак Барс" — всегда один из лучших клубов КХЛ. Это отличная организация, всегда борется за Кубок Гагарина. И это успешный ход для всех сторон», — цитирует Орлова «Матч ТВ».

Напомним, казанский клуб в это межсезонье пополнился уже пятью хоккеистами. Контракты с «Ак Барсом» подписали форварды Вадим Шипачев и Кирилл Семенов, а также защитники Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин и Василий Токранов. Вскоре пополнить ряды «барсов» должны также главный тренер Олег Знарок и нападающий Александр Радулов.

Ранее стало известно, что форвард «Динамо» Станислав Галиев близок к возвращению в «Ак Барс».