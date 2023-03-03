Защитник УНИКСа Жбанов: «Портрет Путина должен висеть у каждого баскетболиста»

Защитник казанского УНИКСа Георгий Жбанов рассказал о своем отношении к главному тренеру сборной России по баскетболу Зорану Лукичу.

«У нас были какие-то личные моменты, но я оставлю их между нами. Сейчас у нас с Лукичем шикарные отношения. Мы созвонились и разобрались в проблеме, бывшей между нами. Сейчас у нас идеальные отношения, и Лукич остается для меня тем человеком, кто проложил мне дорогу в профессиональный баскетбол. Я ему бесконечно благодарен. Под его руководством изучил язык баскетбола — английский.

Пока я играл в Нижнем, на моем холодильнике висел портрет Лукича? Да, это правда. Его портрет, как и Владимира Путина, должен висеть везде. По крайней мере, у баскетболистов», – заявил Жбанов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт».

Напомним, Георгий является защитником УНИКСа и сборной России по баскетболу.

Ранее «ТИ-Спорт» опубликовал полную версию интервью со Жбановым. В нем он рассказал, как относится к критике и объяснил, почему подписывает контракты лишь на год.