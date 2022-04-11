Защитник УНИКСа Зайцев вошел в пятерку лучших Лиги ВТБ

Защитник казанского УНИКСа Вячеслав Зайцев включен в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В победном домашнем матче против «Автодора» (103:76) Вячеслав показал разноплановую статистику, забив в корзину соперника 12 очков и добавив к ним 5 передач, 3 подбора, 2 перехвата и блок-шот за 22:22 минуты на паркете.

Баскетболист стал одним из лучших в составе УНИКСа по коэффициенту эффективности (21). До ухода большинства американских легионеров из команды Зайцев получал очень мало игрового времени, но сейчас он просто заблистал.

Помимо Зайцева, в символическую пятерку по итогам игровой недели чемпионата также вошли защитник Александр Щербенев («Локомотив-Кубань»), форварды Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Семен Антонов и Никола Милутинов (оба ЦСКА).