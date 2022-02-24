Защитник УНИКСа помог сборной России обыграть Нидерланды

Сборная России по баскетболу одержала третью подряд победу в трех турах отборочного турнира к Кубку мира — 2023. Россияне обыграли и сборную Нидерландов со счетом 80:69. Самым результативным в составе нашей сборной стал защитник казанского УНИКСа Артем Комолов.

Комолов набрал 17 очков, сделал три подбора, две передачи, перехват. У него же лучший в своей команде показатель эффективности (15) за 30 минут игрового времени на паркете.

Напомним, что УНИКС сегодня должен был играть в испанской Витории с «Басконией» в рамках Евролиги. Но все матчи с участием российских команд в этом туре (в Евролиге также играют столичный ЦСКА и питерский «Зенит») были перенесены. Завтра Евролига должна принять окончательное решение.