Защитник УНИКСа о разгроме «Милана»: «Мы пытались черпать энергию от трибун»

Айзейя Кэнаан, американский защитник казанского УНИКСа, прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу над «Миланом» (97:71) в Евролиге, отметив поддержку трибун.

«Приятно одержать такую победу на домашней площадке над сильным соперником. Мы пытались черпать энергию от трибун. Всю неделю мы усердно работали, и этот выигрыш по-настоящему потребовал усилий всей команды», — заметил игрок.

«Сегодня болельщики были потрясающими! Они заполнили арену, несмотря на мороз на улице, и мы очень хотели вознаградить их победой», — заключил Кэнаан.