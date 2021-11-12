news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
12 ноября 2021  00:52
Cергей Гаврилов

Защитник УНИКСа о победе над «Панатинаикосом»: «Мы ожидали хорошей игры»

news_top_970_100

Американский защитник казанского УНИКСа Айзейя Кэнаан прокомментировал пресс-службе Евролиги победу в Афинах над «Панатинаикосом» (74:72), отметив ударную концовку.

«В конце мы были единым целым. Да, у нас были остановки, которые нам были нужны», — подчеркнул он.

«Отдадим должное „Панатинаикосу“. Они вышли и хорошо сыграли. Их игра была потрясающей. Они питаются энергией трибун. Они хорошо играют дома. Мы ожидали хорошей игры. Мы просто в концовке сыграли чуть точнее», — добавил баскетболист, оценив игру соперника.

#бк уникс
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное