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Спорт
10 декабря 2021  00:59
Cергей Гаврилов

Защитник УНИКСа о победе над «Маккаби»: «Мы просто удержали свое раннее преимущество»

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Американский защитник казанского УНИКСа Айзейя Кэнаан прокомментировал пресс-службе Евролиги победу в Тель-Авиве над «Маккаби» (85:74), подчеркнув командную игру гостей.

«Мы просто были одной командой. Мы знали, что попадаем в враждебную толпу», — констатировал игрок.

«Мы отдаем должное „Маккаби“, они играли усердно. Они доставили нам массу хлопот. Хозяева пропустили несколько легких мячей в конце игры, и мы просто удержали свое преимущество, играли командно и заслужили победу», — уточнил он.

#БК Уникс #Евролига
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