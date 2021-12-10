Защитник УНИКСа о победе над «Маккаби»: «Мы просто удержали свое раннее преимущество»

Американский защитник казанского УНИКСа Айзейя Кэнаан прокомментировал пресс-службе Евролиги победу в Тель-Авиве над «Маккаби» (85:74), подчеркнув командную игру гостей.

«Мы просто были одной командой. Мы знали, что попадаем в враждебную толпу», — констатировал игрок.

«Мы отдаем должное „Маккаби“, они играли усердно. Они доставили нам массу хлопот. Хозяева пропустили несколько легких мячей в конце игры, и мы просто удержали свое преимущество, играли командно и заслужили победу», — уточнил он.