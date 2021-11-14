Защитник УНИКСа о победе над «Астаной»: Подошли к матчу с предельной концентрацией

Артем Комолов, защитник казанского УНИКСа прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу в лиге ВТБ над казахстанской «Астаной» (71:59), поблагодарив тренеров за игровое время.

Артем назвал соперника крепкой командой: «В первую очередь рады, что сумели выиграть. "Астана" — крепкая команда, которая в этом сезоне показывает очень качественный баскетбол. Наша задача заключалась в том, чтобы подойти к матчу с предельной концентрацией и сохранить лидерство в турнирной таблице».

Комолов поблагодарил тренеров за игровое время: «В целом считаю, что нам удалось выполнить план на игру и добиться победы. Это самое главное. Благодарен тренерскому штабу, что сегодня получил много игровых минут, в которые постарался принести команде максимальную пользу».