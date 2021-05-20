Американский защитник казанского УНИКСа Нейт Уолтерс рассказал клубной пресс-службе, о том, что он думает о втором полуфинальном матче Единой лиги ВТБ в Краснодаре с «Локомотивом-Кубанью», подчеркнув, что казанцам нужно прибавить в игре.
«Мы одержали большую победу на выезде в первом матче полуфинала. Но мы должны играть гораздо лучше во втором, если хотим его выиграть. Мы знаем, что они будут отчаянно биться за победу, поэтому мы должны соответствовать их интенсивности и быть готовыми ко всему», – резюмировал Уолтерс.
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Защитник УНИКСа о матче с «Локомотивом»: Мы должны быть готовыми ко всему
Американский защитник казанского УНИКСа Нейт Уолтерс рассказал клубной пресс-службе, о том, что он думает о втором полуфинальном матче Единой лиги ВТБ в Краснодаре с «Локомотивом-Кубанью», подчеркнув, что казанцам нужно прибавить в игре.
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