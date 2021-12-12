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Спорт
12 декабря 2021  14:59
Cергей Гаврилов

Защитник УНИКСа о матче с «Калевом»: С уважением относимся к эстонцам

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Защитник казанского УНИКСа Вячеслав Зайцев рассказал, что думает о предстоящем домашнем матче Единой лиги ВТБ с эстонским «Калевом», подчеркнув необходимость сохранить лидерство в турнире. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Нам следует с должным настроем и ответственностью подойти к предстоящему поединку с „Калевом“. Наша задача — сохранить лидерство в турнирной таблице. Поэтому мы с уважением относимся к эстонцам, настраиваемся на серьезный матч и постараемся порадовать болельщиков победой», — заметил игрок.

#БК Уникс #бк калев
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