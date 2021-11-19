Защитник УНИКСа о матче с «Альбой»: «Ждем горячей поддержки трибун»

Американский защитник казанского УНИКСа О Джей Мэйо рассказал об ожиданиях от предстоящего матча Евролиги с «Альбой», назвав соперника серьезной силой. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Мэйо заметил, что ожидает горячей поддержки трибун: «Впереди еще один отличный матч, в котором мы продолжим улучшать командную химию. „Альба“ — серьезный соперник, обладающий достаточным авторитетом в Евролиге».

«С нетерпением ждем такой же горячей поддержки болельщиков на трибунах „Баскет-холла“, как и во время предыдущих игр, и рассчитываем порадовать их еще одной важной победой для клуба», — подчеркнул игрок.