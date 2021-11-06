Защитник УНИКСа — лучший игрок сентября-октября лиги ВТБ

Единая Лига ВТБ совместно с букмекерской компанией «Олимпбет» провела голосование на звание лучшего игрока чемпионата в сентябре и октябре по мнению болельщиков. Лучшим фанаты назвали американского защитника казанского УНИКСа Лоренцо Брауна.

Титул первого MVP сезона 2021/22 достался Лоренцо Брауну заслуженно — за него проголосовали 20,8% респондентов. На втором месте расположился защитник «Автодора» Кенни Чери (19,5%), на третьем — Михаил Кулагин из «Нижнего Новгорода» (17,1%).

Браун провел 4 матча в Единой Лиге в сентябре и октябре и помог УНИКСу добиться 3 побед. В среднем Лоренцо Браун набирал 18,5 очка при 50% трехочковых, 4,3 подбора и 5,5 передачи. Средняя эффективность защитника в этих матчах составила 22 балла.

Завтра УНИКС на своей площадке примет столичный ЦСКА. У обеих команд по 4 победы при одном поражении, победитель станет единоличным лидером чемпионата Единой лиги ВТБ.