Защитник УНИКСа Джон Браун установил рекорд Лиги ВТБ

Американский защитник казанского УНИКСа Джон Браун в сегодняшнем матче против ЦСКА в Москве установил новый рекорд Единой лиги ВТБ по игровому времени.

«Мотор» казанской команды провел на площадке 53 минуты из общих 55. Игра завершилась в третьем овертайме победой казанцев со счетом 105:103.

Предыдущий рекорд совсем недавно установил земляк Брауна Энтони Хики — 51 минута в декабрьском матче «Пармы» с «Астаной», который также закончился в третьем овертайме.

Сегодня Джон Браун набрал 16 очков, сделал 9 подборов и 4 перехвата. УНИКС с 11 победами при двух поражениях уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Единой лиги ВТБ. 13 февраля дома казанцы примут красноярский «Енисей».