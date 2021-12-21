Защитник УНИКС о матче с «Барселоной»: Легко нам точно не будет

Американский защитник казанского УНИКСа Айзейя Кэнаан рассказал клубной пресс-службе, что он думает о завтрашнем матче Евролиги в Барселоне, отметив громкоголосых болельщиков испанцев.

Кэнаан резонно предположил, что легко гостям в Барселоне не будет.

«Мы встречаемся с сильнейшей командой Евролиги. Готовимся к настоящему вызову в стенах „Палау Блауграны“. Знаем, что испанские болельщики известны своей любовью к команде. Легко нам точно не будет. Однако в наших руках сделать все возможное для победы», — поделился он.