Защитник УНИКСа стал лучшим игроком тура Евролиги

Американский защитник казанского УНИКСа Лоренцо Браун получил титул MVP 11-го тура чемпионата Евролиги.

Во вчерашней домашней игре с берлинской «Альбой» (85:71) Браун набрал 21 очко, реализовав 9 из 15 бросков с игры. Кроме того, Лоренцо сделал 9 передач, 5 подборов и 2 перехвата.

Для защитника титул самого ценного игрока тура Евролиги — первый в карьере. Победа вывела казанцев в зону плей-офф, в активе УНИКСа стало 6 побед при 5 поражениях.

В этом сезоне Браун провел 11 матчей за УНИКС в Евролиге, набирая в среднем — 11,6 очка, 4,8 передачи и 4 подбора. В текущем рейтинге турнира он идет третьим по числу передач, и второй по перехватам.

В следующем туре чемпионата Евролиги УНИКС сыграет в столице Сербии с «Црвеной Звездой».