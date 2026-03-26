Защитник «Трактора» о поражении от «Ак Барса»: «Мы расстроены, но совершенно не поникли»

Фото: hctraktor.org

Защитник «Трактора» Андрей Прибыльский рассказал об эмоциональном состоянии команды после двух поражений от «Ак Барса» в стартовом раунде плей-офф. Он считает, что им удастся перевернуть ход серии в Челябинске.

«Мы расстроены, что счет в серии 0:2, но мы совершенно не поникли. Ничего страшного, у нас впереди домашние матчи. Свой лед всегда помогает. Играем мы неплохо, нужно только реализовывать моменты», – сказал Прибыльский корреспонденту «Матч ТВ».

После двух матчей первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина «Ак Барс» ведет в серии с «Трактором» со счетом 2:0. Ближайшие встречи между соперниками пройдут в Челябинске 27 и 29 марта.