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Спорт
13 сентября 2022  12:39

Защитник «Тампа-Бэй» Сергачев выкупил сектор на арене «Нефтехимика» на весь сезон

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Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев выкупил сектор на домашней арене нижнекамского «Нефтехимика» на весь сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что в сентябре «сектор Сергачева» посетили дети местных школ. О том, кому достанутся билеты на октябрь, пока не сообщается. 

«Сектор Сергачева» — социальный проект хоккеиста, игрока Tampa Bay Lightning и сборной России - Михаила Сергачева и ХК Нефтехимик. Цель проекта — сделать хоккей стилем жизни для детей, подростков и их родителей, независимо от пола и материального положения», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, 24-летний Сергачев является двукратным обладателем Кубка Стэнли. В Северную Америку воспитанник нижнекамского хоккея отправился в 2015 году, проведя сезон в казанском юниорском «Ирбисе».

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