4 апреля 2026

Защитник «Сочи» Кэмерон Ли назвал Путина самым влиятельным человеком в мире

Фото: www.kremlin.ru

Канадский защитник хоккейного клуба «Сочи» Кэмерон Ли, имеющий российский паспорт, в интервью Metaratings заявил, что восхищается президентом России Владимиром Путиным.

Спортсмен, получивший гражданство РФ в 2023 году, сообщил, что считает Путина самым влиятельным человеком в мире. Ли добавил, что очень хотел бы встретиться с главой государства и поблагодарить его за паспорт. По словам хоккеиста, встреча с президентом стала бы самым значимым событием в его жизни. Он также отметил, что мечтает сделать совместное фото, подобное тому, которое публиковал в социальных сетях Александр Овечкин.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/26 Ли провел 52 матча, забросил две шайбы и сделал 20 результативных передач при общем показателе полезности «-25».

