Защитник «Салавата Юлаева»: У «Ак Барса» нет опасений из-за сильного состава, как у нас?

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов на пресс-конференции, посвященной старту сезона, заявил о том, что «Ак Барсу» стоит опасаться такого сильного состава, как у башкирского клуба.

«Нет ли у нас опасений из-за того, что состав "Ак Барса" пополнил Александр Радулов? А у "Ак Барса" нет опасений из-за такого сильного состава, как у нас?» – жестко заявил Коледов.

Напомним, в нынешнее межсезонье состав казанского клуба пополнил Александр Радулов, ранее игравший и выигрывавший Кубок Гагарина в составе уфимского «Салавата Юлаева».

После отъезда в НХЛ Радулов неоднократно заявлял о том, что если и вернется в Россию, то только в «Салават Юлаев». Однако, после этого выступал в составе московского ЦСКА, а чуть позже подписал контракт с «Ак Барсом».