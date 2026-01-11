news_header_top
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал о звездной болезни в молодости

Фото: hcsalavat.ru

40-летний защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал о звездной болезни, которая настигла его в молодом возрасте.

«Я же всегда был простой середнячок, который выполнял свою работу. Командный игрок, который никогда звёзд с неба не хватал. Был просто определённый возраст, когда я думал, что я ****** какой крутой защитник. Даже защитник атакующего плана. Можно сказать, полузащитник. Потом, когда я понял, что это не так, сразу всё в гору пошло», – цитирует Панина Legalbet.

В этом сезоне опытный защитник провел за «Салават Юлаев» 44 матча, набрав 6 очков.

