Защитник «Рубина» вызван в сборную России

Тренерский штаб сборной России по футболу определился с составом национальной команды на матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2022 в ноябре. В составе сборной есть игрок казанского «Рубина» Илья Самошников, информирует пресс-служба РФС.

Илья Самошников пропустил октябрьские матчи сборной из-за травмы. В октябре вызывался в национальную команды и голкипер казанского клуба Юрий Дюпин, но сейчас его в списке нет.

В ноябре российская сборная проведет последние два матча квалификационного турнира: против Кипра (11 ноября в Санкт-Петербурге) и Хорватии (14 ноября в Сплите).

С 19 очками после 8 матчей сборная России лидирует в группе «Н», второй идет Хорватия— 17. Далее Словакия — 10, Словения — 10, Мальта — 5, Кипр — 5.

Прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.