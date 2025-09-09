Защитник «Рубина» Вуячич не смог доиграть матч с Хорватией из-за травмы

Фото: rubin-kazan.ru

Защитник «Рубина» Игор Вуячич вчера в матче с Хорватией получил повреждение. Футболист, выступая за сборную Черногории, был заменен уже на седьмой минуте.

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2026 Черногория уступила Хорватии со счетом 0:4.

Отметим, что на данный момент характер и сроки восстановления Вуячича от травмы уточняются.

Уже на этой неделе возобновится чемпионат России по футболу. 12 сентября «Рубину» предстоит встретиться на своем поле с махачкалинским «Динамо».