Защитник «Рубина» Вуячич не смог доиграть матч с Хорватией из-за травмы
Защитник «Рубина» Игор Вуячич вчера в матче с Хорватией получил повреждение. Футболист, выступая за сборную Черногории, был заменен уже на седьмой минуте.
В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2026 Черногория уступила Хорватии со счетом 0:4.
Отметим, что на данный момент характер и сроки восстановления Вуячича от травмы уточняются.
Уже на этой неделе возобновится чемпионат России по футболу. 12 сентября «Рубину» предстоит встретиться на своем поле с махачкалинским «Динамо».