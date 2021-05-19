Защитник «Рубина» Уремович порвал связку колена, он вряд ли сыграет на Евро

Защитник «Рубина» Филип Уремович не вошел в список 26 игроков сборной Хорватии для участия в Евро-2020, который стартует 11 июня. Это произошло из-за травмы колена, которую футболист получил на тренировке перед последним туром чемпионата России, сообщает хорватское издание «Jutarnji».

По сведениям источника, главный тренер хорватов Златко Далич сказал, что подождет до 1 июня, когда наступит крайний срок для регистрации игроков, в надежде, что к тому времени Уремович выздоровеет. Пока же игрок находится в резервном списке. Сейчас Уремович находится в Загребе, где проходит курс реабилитации после травмы.

«У меня были проблемы со здоровьем, но я поправился, даже вышел на игру (с "Арсеналом" – Прим. Т-и) на одну минуту. Тогда я был полностью в форме до той судьбоносной тренировки в клубе. Я должен был сыграть в последнем туре, но травма случилась в самый неподходящий момент. Моя боковая связка в колене разорвалась. Это произошло в действии, я собирался ударить по мячу, а партнер по команде пошел на блок, я замахнулся всей ногой и ударил его в голень, при этом мое колено повернулось», – рассказал Уремович.

Шансы на то, что он успеет поправиться к началу лета, крайне малы, потому что эта проблема обычно требует более длительного периода реабилитации.

«Врачи лучше знают, каковы шансы, что я выздоровлю. Они говорят, что нужно больше времени, чем у нас есть, но это зависит от человека, так что надежда есть. Я все еще мечтаю, что смогу вернуться и быть готовым к Евро. Я сделаю все, что в моих силах, но я не в состоянии влиять на некоторые вещи. Никому не легко, когда такое случается, особенно перед чемпионатом Европы», – резюмировал Уремович.