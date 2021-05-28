Защитник «Рубина» Уремович пропустит чемпионат Европы из-за травмы

Хорватский защитник казанского «Рубина» Филип Уремович не сыграет на Евро-2020, которое старутет 11 июня, из-за травмы колена.

Ранее главный тренер национальной сборной Хорватии по футболу Златко Далич заявил, что подождет до 1 июня, когда наступит крайний срок для регистрации игроков, в надежде, что к тому времени Уремович выздоровеет. Однако, по сведениям хорватских источников, решение уже принято и место Уремовича в составе сборной займет защитник хорватского клуба «Осиек» (4-е место в чемпионате Хорватии) 29-летний Миле Шкорич.

Напомним, что Уремович получил травму перед матчем последнего тура РПЛ против «Ротора». На тренировке он порвал связки колена после единоборства с партнером по клубу. После окончания чемпионата 24-летний хорват уехал на родину и проходил курс реабилитации в Загребе, но восстановиться к началу чемпионата Европы по футболу игрок уже не успеет.