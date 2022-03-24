Защитник «Рубина» Уремович перешел в «Шеффилд Юнайтед»

Хорватский защитник Филип Уремович стал игроком «Шеффилд Юнайтед». Клуб выступает во втором по силе дивизионе Англии - Чемпионшипе. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Стороны подписали соглашение до конца текущего сезона. Ранее казанский «Рубин» объявил о приостановке контракта с игроком, который несколько раз исполнял обязанности капитана команды.

В нынешнем сезоне РПЛ Уремович сыграл в 18 матчах, не отличившись результативными действиями.

В настоящее время новая команда Уремовича находится на 5-м месте в турнирной таблице с 61 очком в 38 матчах.