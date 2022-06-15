Защитник «Рубина» Тальби завоевал первый международный трофей в составе сборной Туниса

Центральный защитник «Рубина» Монтассар Тальби завоевал свой первый международный трофей в составе сборной Туниса по футболу.

Произошло это после того, как африканская сборная в финале турнира Kirin Cup обыграла команду Японии со счетом 3:0. При этом в полуфинале Тунис обыграл команду Чили со счетом 2:0.

Стоит отметить, что защитник «Рубина» Тальби отыграл по 90 минут в обоих матчах. Последний раз турнир Kirin Cup, проводимый в Японии, проходил в 2016 году.

В минувшем сезоне 24-летний защитник отыграл за «Рубина» 27 матчей во всех турнирах, а казанский клуб по итогам сезона-2021/22 занял 15-е место в РПЛ и вылетел в ФНЛ.

Ранее в связи с истечением срока контракта «Рубин» покинули Владислав Игнатьев и Георгий Зотов.