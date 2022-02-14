Защитник «Рубина» Тальби поделился впечатлениями от выступлений на Кубке Африки

Кубок африканских наций — это хороший опыт для сборной Туниса, но ей всё же не удалось выиграть этот турнир. Такими впечатлениями от соревнований поделился защитник «Рубина» Монтассар Тальби, сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Это был отличный опыт для меня, для нашей сборной. К сожалению, мы не смогли пройти в финал и выиграть Кубок, но я думаю, для меня это был хороший опыт: я сыграл несколько неплохих игр, чувствовал себя хорошо», — отметил защитник. И добавил: «А сейчас я с новой уверенностью возвращаюсь сюда, чтобы помочь „Рубину“».

Тальби подчеркнул, что после выступлений на Кубке Африки получил несколько дополнительных выходных, благодаря чему теперь готов на 100% как морально, так и физически к продолжению сезона в «Рубине».

Сборная Туниса с Тальби в составе дошла до четвертьфинала Кубка африканских наций, где с минимальным счетом уступила команде из Буркина-Фасо.