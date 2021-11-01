Защитник «Рубина» вошел в состав сборной России на квалификацию чемпионата мира-2022

Защитник «Рубина» Илья Самошников вошел в состав сборной России на матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2022. Окончательный список, в который вошли 29 футболистов, опубликован на сайте РФС.

Кроме Самошникова, в состав сборной вошли несколько игроков, в разное время защищавших цвета «Рубина», в том числе полузащитники Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Ильзат Ахметов (ЦСКА).

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).

После восьми матчей в группе Н сборная России находится на первом месте с 19 очками. Следом за ней разместились Хорватия (17), Словакия (10), Словения (10), Мальта (5) и Кипр (5).

Прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах. Таким образом, россияне и хорваты разыграют первое место в очной встрече.