Защитник «Рубина» сыграет в Арабском кубке

После окончания первой части сезона в РПЛ защитник казанского «Рубина» Монтассар Тальби отправился в сборную Туниса, которая в эти дни принимает участие в турнире FIFA Arab Cup 2021 в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Турнир стартовал 30 ноября, и сборная Туниса успешно преодолела групповой этап (победы над Мавританией со счетом 5:1 и ОАЭ со счетом 1:0, поражение от Сирии — 0:2) и стадию четвертьфинала (победа над Оманом — 2:1).

В полуфинале 15 декабря Тунис сыграет с Египтом, в другом полуфинале встретятся Катар и Алжир. Матч за третье место и финал пройдут 18 декабря.

FIFA Arab Cup 2021 рассматривается организаторами как репетиция предстоящего чемпионата мира 2022 года.