Защитник «Рубина» Сильвие Бегич на правах аренды перешел в «Крылья Советов»

Сильвие Бегич

Фото: www.rubin-kazan.ru

Хорватский защитник «Рубина» Сильвие Бегич на правах аренды перешел в самарские «Крылья Советов». Арендное соглашение действует до окончания нынешнего сезона, сообщает пресс-служба казанского клуба. При этом «Рубин» имеет право прервать аренду в зимнее трансферное окно.

Бегич стал игроком «Рубина» летом 2019 года, перейдя в казанский клуб из «Оренбурга». Сезон-2019/2020 он пропустил из-за травмы. В следующем чемпионате России сыграл за «Рубин» 18 матчей, а в этом сезоне провел в составе казанского клуба 5 матчей.

Контракт Бегича с «Рубином» действует до лета 2023 года.