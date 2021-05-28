Защитник «Рубина» Самошников: Атмосфера в сборной более суровая, но ко всему привыкаешь

Защитник «Рубина» Илья Самошников рассказал об адаптации в национальной сборной России по футболу и сравнил главного тренера сборной Станислава Черчесова с наставником «Рубина» Леонидом Слуцким.

«По сравнению с первым сбором ощущаю себя лучше. Привык к требованиям. Это одни из самых сложных сборов в карьере по интенсивности. Конечно, изначально казалось, что это сказка, было мечтой, целью. Сейчас уже лучше, привык. Я готов к конкуренции. Не чувствую, что могу покинуть команду», – цитирует Самошникова «Спорт-Экспресс».

По словам 23-летнего игрока «Рубина», главный тренер казанского клуба дал ему пару советов перед отъездом футболиста в сборную.

«Атмосфера в сборной более суровая, но ко всему привыкаешь. Общался со Слуцким перед вызовом, он дал пару советов, сказал как вести себя, чтобы было лучше. Могу ли представить, что Леонид Викторович будет также ругать меня, как это было с Жирковым? Да, такое один раз было. Может, чуть легче, но все же», – признался Самошников.

В данный момент сборная России находится в Австрии, где проводит тренировочный сбор перед стартом чемпионата Европы по футболу, который начнется 11 июня.