Защитник «Рубина» не сможет помочь сборной России из-за травмы

Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников и полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не помогут сборной России в ноябрьских матчах отбора чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Футболисты не смогут поучаствовать в матчах против сборных Кипра и Хорватии по медицинским причинам. Для Самошникова это уже второй случай за два месяца, когда, будучи включен в состав национальной команды, он из-за травм не сможет сыграть за нее в отборочных матчах ЧМ-2022.

Самошникова заменит дебютант сборной — защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой.

В ноябре сборная России сыграет против команд Кипра (11 ноября в 20.00 по Москве, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).