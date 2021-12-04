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Спорт
4 декабря 2021  17:44
Cергей Гаврилов

Защитник «Рубина» о матче с «Нижним Новгородом»: Команда настроена на победу

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Марокканский защитник казанского «Рубина» Монтассар Тальби рассказал, как идет подготовка к завтрашнему выездному матчу с «Нижним Новгородом». Он считает, что команда настроена на победу, сообщает пресс-служба клуба.

По словам Тальби, казанцы хотят взять реванш за поражение дома от «Нижнего Новгорода».

«Да, это правда, в первом круге мы им уступили. Возможно, мы заслужили большего в той игре, но в итоге проиграли. До конца года у нас остаётся ещё две игры, и мы хотим провести две хорошие, большие игры. Единственная цель сейчас — набрать шесть очков в этих матчах», — сказал он.

Защитник подчеркнул, что казанцы хорошо подготовились к игре и команда хочет выиграть не ради реванша, а ради самих себя, особенно после поражения в последнем туре.

«Думаю, мы хорошо работаем, но результат пока не всегда тот, который мы бы хотели. Мы провели хорошую игру с „Сочи“, но проиграли „Динамо“, хотя тоже играли неплохо», — добавил он.

#Футбол #рубин казань
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