Защитник «Рубина» о матче с ЦСКА: Будем выходить и играть только на победу

Защитник казанского «Рубина» Георгий Зотов поделился ожиданиями о завтрашнем матче с ЦСКА с клубной пресс-службой, сказав, что матч будет тяжелым.

Зотов отметил, что ЦСКА идет в лидерах: «Соперник идет в лидерах, очень качественная команда. Будет очень тяжелый матч, хотя в нашем чемпионате нет легких матчей. Со всеми соперниками очень тяжело».

Защитник сказал, что все ближайшие матчи в конце октября — в ноябре непростые: «Да, ноябрь будет важен, потому что много очков до этого потеряли. Кровь из носа нужно выигрывать, чтобы остаться в лидирующей группе».

Но тот факт, что ЦСКА на днях играл матч Кубка России, по мнению защитника, не будет играть никакой роли: «Да нет. Никак это не скажется. Наоборот, когда был еврокубок, мы набирали очки, а когда начался недельный цикл, очки стали набирать труднее. Так что не думаю, что от этого зависит».