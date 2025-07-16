Защитник «Рубина» Мальдональдо: «Мы приложим максимум усилий, чтобы быть выше»

Новичок «Рубина» Дениль Мальдональдо поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ. Очередной розыгрыш чемпионата России стартует уже на этих выходных.

«Для меня большая честь быть здесь. Замечательный город, это очень красивое место, которое меня очень впечатлило. Моя задача – работать упорно, помочь команде быть как можно выше. Спасибо вам за вашу поддержку. Знаю, что вы любите свой город и команду. Уверяю вас, что мы приложим максимум усилий, чтобы быть выше», – сказал Мальдональдо.

Для Мальдональдо предстоящий сезон в России станет первым в карьере. Ранее футболист выступал в чемпионатах Румынии, Мексики и Чили.