Защитник «Рубина» Илья Рожков прокомментировал работу с Франком Артигой

Защитник «Рубина» Илья Рожков в беседе с «Чемпионатом» прокомментировал свои впечатления от работы с главным тренером Франком Артигой.

«У нас был отпуск, я отдыхал за границей, как раз в это время поползли разные слухи. Я не знал, верить или нет. Видел Франка Артигу в «Химках», знал, что работал в «Барселоне» и даже приезжал в Казань с юношеской командой на турнир Гильмуллина. Я уже был в курсе, что он любит футбол с контролем мяча, большим количеством передач.

На самом деле видно, что он оттуда. Франк хочет играть в комбинационный футбол, но, когда приходил, сказал, что не будет ломать те вещи, которые хорошо работали: «Я буду добавлять в ваш футбол что-то своё». Всё, что и так работало с Рашидом Маматкуловичем, он постарался сохранить. В итоге сделал акцент на владение мячом и игру через пас, на контроль игры и комбинации», – сказал Рожков.

Франк Артига возглавил «Рубин» зимой 2026 года, придя на смену Рашиду Рахимову.