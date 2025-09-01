Защитник «Рубина» Игор Вуячич высказался о новом лимите на легионеров

Фото: rubin-kazan.ru

Защитник «Рубина» Игор Вуячич в беседе с «Metaratings.ru» высказался о новом лимите на легионеров, который будет принят в РПЛ с сезона 2026/27.

«Ужесточение лимита на легионеров? Мне без разницы. Я готов спокойно конкурировать за место на поле. Качественные иностранцы усиливают чемпионат России, это сто процентов», – сказал Вуячич.

Напомним, в сезоне РПЛ 2026/27 обновленный лимит на легионеров будет подразумевать не более пяти иностранных игроков на поле и не более 10 иностранных футболистов в заявке.

Сейчас лимит на легионеров в российском чемпионате подразумевает не более восьми иностранных игроков на поле и не более 13 иностранных игроков в заявке.