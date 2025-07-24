Защитник «Рубина» Игор Вуячич оказался в сборной первого тура РПЛ

Фото: rubin-kazan.ru

Защитник «Рубина» Игор Вуячич попал в сборную первого тура РПЛ. Черногорский футболист оказался единственным представителем казанской команды.

Состав сборной первого тура РПЛ: Акинфеев, Бевеев, Бабич, Вуячич, Касерес, Черников, Умяров, Сперцян, Раков, Хиль, Маркиньос.

Второй тур РПЛ начнется уже в эту пятницу. Откроют его очной встречей «Крылья Советов» и «Пари НН».

«Рубин» сыграет в воскресенье против «Зенита». На данный момент казанцы идут третьими в турнирной таблице.