Защитник «Рубина» Игор Вуячич не сыграет против махачкалинского «Динамо»

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» в своих социальных сетях огласил состав на матч 8 тура РПЛ против махачкалинского «Динамо». Начало встречи с клубом из Дагестана запланировано на 19:00 по мск.

Отметим, что среди футболистов стартового состава отсутствует защитник Игор Вуячич. Напомним, футболист получил повреждение в товарищеском матче с Хорватией, находясь в расположении сборной Черногории.

Состав «Рубина» на матч с «Динамо»: Ставер, Кабутов, Тесленко, Грицаенко, Рожков, Безруков, Йочич, Иву, Ходжа, Шабанхаджай, Даку.

После семи туров РПЛ «Рубин» занимает седьмое место в таблице чемпионата России.