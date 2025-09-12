Защитник «Рубина» Игор Вуячич не сыграет против махачкалинского «Динамо»
«Рубин» в своих социальных сетях огласил состав на матч 8 тура РПЛ против махачкалинского «Динамо». Начало встречи с клубом из Дагестана запланировано на 19:00 по мск.
Отметим, что среди футболистов стартового состава отсутствует защитник Игор Вуячич. Напомним, футболист получил повреждение в товарищеском матче с Хорватией, находясь в расположении сборной Черногории.
Состав «Рубина» на матч с «Динамо»: Ставер, Кабутов, Тесленко, Грицаенко, Рожков, Безруков, Йочич, Иву, Ходжа, Шабанхаджай, Даку.
После семи туров РПЛ «Рубин» занимает седьмое место в таблице чемпионата России.