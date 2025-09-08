Защитник «Рубина» Грицаенко: махачкалинское «Динамо» организованная, системная команда

Фото: rubin-kazan.ru

Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко рассказал как проходит подготовка команды к предстоящему матчу с махачкалинским «Динамо».

- Все проходит в рабочем режиме. Несмотря на то, что группа игроков, уехавшая на игры за сборные, отсутствует, мы готовимся к предстоящему матчу. У нас есть время и возможность подтянуть физическую форму и тактику.

Что касается соперника, теории пока не было, но мы все наблюдаем за футболом в чемпионате. Могу сказать, что махачкалинское «Динамо» организованная, системная команда, которая достаточно хорошо ведет единоборства и имеет ряд хороших игроков, поэтому предстоящий матч будет для нас непростым.

По прошествии 8-ми туров чемпионата РПЛ татарстанцы находится на 7-ом месте с 11-ю очками. На их счету 3 победы, 2 ничьи и 2 поражения.

Ближайшую встречу «Рубин» проведет на домашнем стадионе «Ак Барс Арена» против махачкалинского «Динамо» 12 сентября 2025 года. Время начала матча – 19:00 мск.