news_header_top_970_100
Никол Пашинян: Нужно дальше проводить работу по углублению промышленной кооперации
Никол Пашинян: Нужно дальше проводить работу по углублению промышленной кооперации
В Татарстане открылась пассажирская навигация по Волге и Каме
В Татарстане открылась пассажирская навигация по Волге и Каме
Роспотребнадзор РТ в майские праздники проверит кинотеатры, торговые центры и театры
Роспотребнадзор РТ в майские праздники проверит кинотеатры, торговые центры и театры
Ру Тат
news_header_bot_970_100
30 апреля 2021  16:10
Сергей Гаврилов

Защитник «Рубина»: Готовы к матчу с «Динамо», будем играть на победу

news_top_970_100

Защитник казанского «Рубина» Георгий Зотов рассказал о подготовке к завтрашнему матчу с московским «Динамо» в рамках чемпионата РПЛ. По словам футболиста, казанцы настроены на победу. 
«Предыдущую игру неважно сыграли и проиграли дома, нужно реабилитироваться перед болельщиками. И в турнирном плане очень важная игра, поэтому все настроены по-боевому. „Динамо“ — молодая команда, очень быстрые дерзкие, с ними будет тяжело играть», — поделился он.
Говоря о своей игре, Зотов признал, что работа со Слуцким дала ему многое.
«Естественно, какие-то новые способности открываю в себе и показываю на поле, потому что просто по-другому играем», — заметил защитник казанской команды.
Игра против московского «Динамо» состоится 1 мая на «Ак Барс Арене», начало запланировано на 14.00.

рубин
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное