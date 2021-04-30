Защитник «Рубина»: Готовы к матчу с «Динамо», будем играть на победу

Защитник казанского «Рубина» Георгий Зотов рассказал о подготовке к завтрашнему матчу с московским «Динамо» в рамках чемпионата РПЛ. По словам футболиста, казанцы настроены на победу.

«Предыдущую игру неважно сыграли и проиграли дома, нужно реабилитироваться перед болельщиками. И в турнирном плане очень важная игра, поэтому все настроены по-боевому. „Динамо“ — молодая команда, очень быстрые дерзкие, с ними будет тяжело играть», — поделился он.

Говоря о своей игре, Зотов признал, что работа со Слуцким дала ему многое.

«Естественно, какие-то новые способности открываю в себе и показываю на поле, потому что просто по-другому играем», — заметил защитник казанской команды.

Игра против московского «Динамо» состоится 1 мая на «Ак Барс Арене», начало запланировано на 14.00.