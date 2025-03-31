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На главную ТИ-Спорт 31 марта 2025 13:39

Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов: «Зенит был сильнее нас»

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Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов в беседе с изданием «Legalbet.ru» подвел итоги матча с «Зенитом». Казанский клуб уступил на выезде петербуржцам со счетом 0:4.

«Все-таки в меньшинстве играть непросто, тем более против такого серьезного соперника, как «Зенит». У них мастеровитая команда с большими по именам игроками. В этот вечер они были просто сильнее нас», – сказал Кабутов.

Следующий матч «Рубин» проведет 5 апреля на выезде против «Крыльев Советов».

К этому часу казанский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата РПЛ.

#фк рубин #футбол
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