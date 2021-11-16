Защитник «Рубина» Данил Степанов помог молодежной сборной России обыграть испанцев

Левый защитник казанского ФК «Рубин» Данил Степанов, отданный в этом сезоне в аренду тульскому «Арсеналу», провел все 90 минут в составе молодежной сборной России во встрече с испанцами в матче отборочного цикла чемпионата Европы U-21.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин на 60-й минуте после точного удара из-за пределов штрафной площади.

Благодаря этой победе сборная России сравнялась по очкам с лидером группы, испанцами. Теперь у обеих команд по 15 очков, но россияне забили на два мяча меньше, поэтому располагаются на втором месте.

Также в группе с Россией играют сборные Словакии, Северной Ирландии, Литвы и Мальты.